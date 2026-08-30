Венцеслав Иванов за хикса с Янтра (Полски Тръмбеш)

2:2 приключиха в Берковица, местния Ком и Янтра (Полски Тръмбеш). Срещата е от втория кръг на Северозападната Трета лига.

Хикс в Берковица

Венцеслав Иванов, треньор на Ком коментира пред клубния сайт.

„Много силен мач за младия ни отбор. Поведохме в резултата, след това изпуснахме чисти положения до момента на червения картон, след който останахме в намален състав. Нормално, след това инициативата беше в гостите, но се отбранявахме организирано до момента на изравнителния им гол за 1:1. Все пак намерихме сили с 10 души отново да поведем след уникален гол от фаул на Дани Огнянов и когато се виждахме възнаградени с успех за труда, опуснахме изравняване след гол от корнер и неубедителна изява в защита. Поздравявам отбора за проявения характер, за вложените усилия и за обрата във втори пореден мач. Съдбата ще ни възнагради в друг мач за това, което ни отне днес, но и ние трябва да вложим повече усилия да затворим мача с успешен резултат. Това ще стане с течение на мачовете, в които младите ни момчета ще придобиват опита, който им липсва. Това е пътят пред нас – доверие в младите и усърдност от тяхна страна“.

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