Топалов подновява съперничеството с великия Каспаров

Тринадесетият световен шампион по шахмат Гари Каспаров ще се изправи срещу Веселин Топалов – съперника, който го победи в последната му официална партия с класически контрол. Двамата ще играят мач по Chess960 с награден фонд от 144 000 долара в Сейнт Луис.

Двамата бивши световни шампиони ще изиграят 12 партии в рамките на три дни в турнира Clutch Chess: The Legends, който ще се проведе от 11 до 13 септември в Шахматния клуб на Сейнт Луис. Събитието беше обявено по време на излъчването на последния ден от Финалите на Grand Chess Tour в града.

63-годишният Каспаров и 51-годишният Топалов ще играят по четири партии дневно – две по ускорен шахмат, последвани от две блиц партии. Мачът ще бъде във формата Chess960, известен още като „Шахматът на Фишер“ или Chess9LX, както го наричат в Сейнт Луис. За всеки състезателен ден ще бъде теглена нова начална позиция.

Двубоят идва почти точно година след като Каспаров се изправи срещу друг свой бивш съперник – Вишванатан Ананд, в първото издание на Clutch Chess: The Legends.

Каспаров спечели впечатляващо онзи мач с 13:11, като си осигури крайната победа две партии преди края след четири успеха срещу нито един за Ананд. След това индийската легенда спечели последните две блиц партии, прибра 16 000 долара под формата на бонуси и намали разликата в крайния резултат.

„Моят свещен дълг е да идвам тук и да забавлявам хората“, пошегува се Каспаров след мача.

Междувременно Топалов се смята за почти оттеглил се от шахмата, тъй като през последните години участва само спорадично. През април обаче той игра с класически контрол срещу 14-годишния гросмайстор Яъз Каан Ердоомуш на турнира Clash of Generations III в Монако. Турският талант доминира в мача и го спечели с 5:1.

Този път Каспаров ще търси реванш срещу шахматиста, който го победи както в последния им класически двубой, така и в единствения им предишен мач по Chess960.

Последната класическа партия на Каспаров беше изиграна в Линарес, Испания, през 2005 година. Той вече си беше осигурил първото място, когато в последния кръг се изправи с черните фигури срещу Топалов. Каспаров обаче загуби само за 30 хода, след като допусна неточности в пешечния ендшпил.

Победата позволи на Топалов да изравни Каспаров с 8 точки от 12 възможни. Руснакът все пак спечели турнира по допълнителни показатели, тъй като имаше повече победи с черните фигури. Малко след това Каспаров изуми шахматния свят, като обяви оттеглянето си.

По-късно същата година Топалов спечели световното първенство на ФИДЕ в Сан Луис, Аржентина. Българинът постигна невероятните 6,5 точки от седем партии през първата половина на турнира, след което завърши наравно във всичките седем срещи от втория дял. Той приключи с 10 от 14 възможни точки и спечели титлата с преднина от точка и половина.

The Grand Chess Tour has wrapped up, bringing a month of great chess to a close. But if you’re already missing the action, don’t worry, there’s another big matchup coming soon. ♟️



Garry Kasparov vs. Veselin Topalov



Two legendary players, meeting across the board once again.… pic.twitter.com/kZUO7dshLc — Saint Louis Chess Club (@STLChessClub) August 28, 2026

Двубоят им през 2005 година обаче не беше последната официална среща между двамата. През 2018-а Топалов победи загубилия състезателен ритъм Каспаров с 14,5:11,5 в Champions Showdown – мач от 20 партии по Chess960 в Сейнт Луис.

Това беше първото състезателно участие на Каспаров в този вариант. Оттогава той редовно се завръща в американската столица на шахмата, за да играе, макар и с противоречиви резултати.

Най-доброто му представяне беше на Champions Showdown Chess9LX през 2021 година. Тогава Каспаров завърши пети с 5 точки от девет партии, изпреварвайки гросмайсторите Фабиано Каруана, Левон Аронян, Шахрияр Мамедяров, Хикару Накамура и Петер Свидлер. Той остана само на точка зад победителя Лейниер Домингес.

През следващата година на Champions Showdown: Chess 9LX 2022 нещата, меко казано, не се развиха толкова добре. Каспаров спечели само половин точка от девет партии, след като пропиля няколко обещаващи позиции.

Форматът Clutch Chess е разработен от гросмайстор Морис Ашли и придава все по-голяма тежест на партиите с напредването на мача. Победата носи една точка през първия ден, две през втория и три през заключителния трети ден.

Наградният фонд следва същата структура. Всяка победа носи бонус от 1000 долара през първия ден, 2000 през втория и 3000 през третия. Победителят в мача ще получи 70 000 долара, а загубилият – 50 000. Допълнителни 24 000 долара ще бъдат раздадени като бонуси за отделните партии.

Шахматният клуб на Сейнт Луис обяви и ново издание на Clutch Chess: Champions Showdown, което ще се проведе от 27 до 29 октомври.

В турнира по ускорен шахмат с четирима участници ще играе гросмайстор Жавохир Синдаров. Очаква се това да бъде последното му изпитание, преди да отпътува за Женева, Швейцария, където ще предизвика световния шампион Домараджу Гукеш в мач за титлата.

Синдаров ще се изправи срещу гросмайсторите Рамешбабу Прагнананда, Фабиано Каруана и Хикару Накамура. Допълнителни подробности за турнира все още не са обявени.

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