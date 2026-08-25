София отново ще домакинства на Европейско по снукър

Европейските първенства по снукър за жени, ветерани и суперветерани, първенствата във формат „6 червени“ и Shoot-Out, както и отборните първенства и шампионатите за хора с увреждания, ще се проведат в София от 9 до 24 септември 2026 година.

На 20 септември в хотел „Рамада“ в София ще започне Европейското първенство по снукър за хора с увреждания за 2026 година. В надпреварата ще бъдат раздадени няколко европейски титли, а шампионатът отново обещава да предложи много страст и талант.

За пореден път Европейската билярд и снукър асоциация (EBSA) си партнира със Световната организация по билярд и снукър за хора с увреждания (WDBS). Сътрудничеството продължава след огромния успех на първото Европейско първенство за хора с увреждания, проведено в Португалия през 2024 година, както и на миналогодишното издание в Албания.

Президентът на EBSA Максим Касис заяви:

„Събитието се оказа изключително успешно. Вече знаем, че нивото на игра и невероятният състезателен дух в тези турнири, организирани съвместно с нашите партньори от WDBS, не отстъпват на нищо, което сме виждали досега. Преди две години в Албуфейра не знаехме как ще се развият нещата, но останахме изумени от събитието и от всички, които участваха в организирането на Европейското първенство за хора с увреждания – съдиите и великолепните състезатели.

Сега, когато наближава третото издание на шампионата, виждаме, че броят на участниците се увеличава, което е чудесно. Бих насърчил още повече състезатели да дойдат и да изпитат атмосферата на едно наистина великолепно първенство. EBSA приветства всички желаещи да участват. Регистрацията и кандидатстването за участие в София вече са отворени, така че нека продължим да развиваме това събитие.

Европейското снукър семейство става все по-голямо. С цялото си сърце приветстваме отново приятелите, които вече създадохме, и очакваме с нетърпение да намерим нови приятели в България. Поздравявам председателя на WDBS Найджъл Мауър и целия му екип за превръщането на Европейското първенство за хора с увреждания в толкова успешно събитие.“

Република Ирландия ще има уникален тандем на Европейското първенство в София. За първи път баща и син ще участват заедно в състава на страната, след като Стивън и Даниел Мериган ще представят ирландската федерация по снукър и билярд.

Подобно нещо вече се е случвало на европейско първенство. Преди няколко години в Албуфейра, Португалия, Алекс и Айзък Борг от Малта станаха първите баща и син, участвали заедно в шампионата. През септември обаче семейство Мериган ще напише нова страница в историята на ирландския снукър.

Стивън и Даниел са отлични състезатели и играят за клуб „Роудстоун“ в Дъблин. Стивън е представял Република Ирландия в над 20 първенства за ветерани и има най-висок брейк от 136 точки. През 2022 година той стана национален шампион на Ирландия при суперветераните.

Даниел се завръща в страната, в която направи международния си дебют през 2023 година, така че със сигурност очаква с нетърпение пътуването до България. Подобно на много състезатели от най-висока класа, той започва да играе едва петгодишен на малка маса. Днес заема челно място в ирландската ранглиста, многократно е представял страната си и има най-висок брейк от 138 точки.

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