Спалети: Ювентус изигра страхотен мач

Лучано Спалети изрази мнението, че Ювентус е изиграл силен мач срещу Парма при победата с 2:0 от втория кръг на Серия А, въпреки че на стадиона в Торино са се чули освирквания от страна на феновете. Той не спести и похвалите си за Нико Гонсалес, който вкара първото попадение.

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„Хареса ми и първото полувреме, много. Вярно е, че не успяхме да създадем пространства за удари към вратата с движенията около наказателното поле и бяхме малко хаотични. Имаше едно страхотно спасяване от Викарио. Чух да казват, че резултатът е бил под въпрос и Ювентус е разочаровал, но този удар с глава беше единственият шанс, който Парма имаше. Докато ние имахме 25 такива центрирания през първото полувреме. Това беше солидно представяне, с правилните цели, мотивация, качество и постоянен натиск. Ясно е, че се нуждаеш от онзи момент, за да завършиш атаката. Аз съм щастлив да оказваме натиск върху съперниците си за толкова дълго време. Не бяхме толкова прецизни, колкото можехме да бъдем, за да отправим повече удари към вратата, но създадохме много ситуации“, заяви Спалети след края на срещата.

Старши треньорът на "бианконерите" трябваше да прави промени в състава си тази вечер поради криза с контузии, тъй като Кенан Йълдъз е извън игра за два до три месеца със счупена метатарзална кост, докато Уестън Маккени и Кефрен Тюрам също отсъстваха. Андреа Камбиазо влезе като резерва, но напусна терена накуцвайки и държейки се за основата на десния си глезен. Притесненията са, че Тюрам също може да се нуждае от операция.

Luciano Spalletti insists Juventus put in ‘a great performance’ for the 2-0 victory over Parma, despite jeers and criticism from fans and media, but admits they need a new midfielder.#Juventus #SerieA #Calcio #JuveParma #SerieAEnilive #JuventusParma pic.twitter.com/Ff4DZ8tWVk — Football Italia (@footballitalia) August 29, 2026

„Ако ситуацията с Тюрам се потвърди, тогава се нуждаем от играч в халфовата линия. Нашите директори бяха организирали логичен и интересен подход, но това вече не е валидно, така че ще търсят алтернатива. Камбиазо се нуждае от прегледи утре сутрин“, сподели Спалети.

След предходния мач на Ювентус от шампионата Спалети изрази критики към Рандал Коло Муани. Логично, по време на пресконференцията след сегашния двубой наставникът бе запитан дали е видял някакво развитие у играча в рамките на последната седмица.

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„Мисля, че той знае как да играе в много ситуации, защото има качества и скорост. Просто му трябва малко повече кръв във вените, повече характер в тези моменти, тъй като според мен това ще оправи всичко. Трудно е да се намерят пространства, когато съперниците се защитават, но Коло Муани има качеството да се изтегля назад и да създава тези пространства. Момчетата изиграха страхотен мач тази вечер, а вие можете да казвате каквото си искате, но аз така виждам двубоя“, отбеляза Спалети.

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