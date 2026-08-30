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По една победа и загуба за българите на турнира от Големия шлем по джудо в Лозана

  • 30 авг 2026 | 02:46
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По една победа и загуба за българите на турнира от Големия шлем по джудо в Лозана

Българите Георги Граматиков и Христо Вълков записаха по една победа и загуба в категория до 81 килограма на турнира от Големия шлем по джудо в Лозана (Швейцария).

Граматиков надделя над Хорхе Перес (Чили) с "юко", след което отстъпи пред Георги Елбакиев (ОАЕ) с "вадзари".

Вълков постигна успех над Сюн-чан Ли (Република Корея), но във втората си среща допусна поражение от Ету Иханамяки (Финландия).

При 73-килограмовите Марк Христов победи Масаюки Терада (Тайланд), след което загуби от руснака Данил Лаврентев.

При жените Йоана Манова (63 кг) претърпя поражение в първата си среща, както и Габриела Димитрова (52 кг).

В петък Боян Йотов в категория 66 кг се наложи над германеца Флориан Бьокер, но после загуби от Давид Гарсия Торне (Испания).

В неделя на татамито излизат Ивайло Иванов и Мариян Палев (90 кг), а също Борис Георгиев (100 кг).

На турнира участват 515 състезатели от 77 държави.

СНИМКА: Bulgarian Judo Federation// FACEBOOK

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