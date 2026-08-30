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Де Дзерби: Трябва да запазим спокойствие

  • 30 авг 2026 | 01:35
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Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби коментира загубата с 0:2 от Нюкасъл във втория кръг от Висшата лига. „Шпорите“ паднаха и на старта от сезона, когато отстъпиха с 0:3 в столичното дерби с Брентфорд.

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“Мисля, че играхме по-добре от Нюкасъл през последните 65 минути. Имахме шансове да вкараме, но не ги реализирахме. След като допуснахме гол, загубихме пространство между линиите. Създадохме още няколко шанса, но ако анализирате играта, имахме повече възможности за гол и повече удари. Все още имаме много в какво да се подобрим, но това е нормално за нов отбор.

Забравете резултата. Не съм ядосан, защото работим усилено и просто нямахме късмет.

Няма да се паникьосваме. Знам точно накъде отиваме, какъв е планът ни и с какви предизвикателства може да се сблъскаме по пътя. Невъзможно е да променим два сезона като последните два за 10 дни, особено с текущата трансферна активност. Трябва да работим усилено на тренировъчния терен и да установим разбирателство с играчите. В края на краищата, миналия сезон, дори преди да приключи, бяхме в зоната на изпадащите в Чемпиъншип и заедно успяхме да останем във Висшата лига.

Сега трябва да запазим спокойствие и да се съсредоточим върху прогреса. Имаме страхотен отбор и отлични играчи. Не можем да привлечем всички нови веднага, но ако продължим да работим в същия дух и да вярваме в себе си, мисля, че можем да обърнем нещата след последните два сезона. Ако не проявим търпение обаче, няма да можем да намерим решения на проблемите, които ни измъчваха през последните два сезона”, каза Де Дзерби.

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