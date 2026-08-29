Милан и Бенфика е големият сблъсък в първия ден на Лига Европа

След като преди малко повече от 24 часа бе изтеглен жребият за Лига Европа, днес станаха ясни и точните дни и часове на провеждане на срещите от основната фаза на втория по сила турнир под шапката на УЕФА. Откриващият кръг ще се проведе в два дни - съответно на 16 и 17 септември, а всички останали кръгове ще се провеждат само в рамките на един ден. Вторият и третият кръг са на 15 и 22 октомври, четвъртият и петият на 5 и 26 ноември, а последният шести за 2026 г. е на 10 декември. Заключителните два кръга от основната фаза на надпреварата предстоят в началото на 2027 г., като седмият и осмият кръг ще се проведат съответно на 21 и 28 януари.

Българският представител в Лига Европа ще стартира участието си в основната фаза от втория ден на откриващия кръг - 17 септември, с домакинство на РБ Залцбург. Тогава ще играе и палачът на ЦСКА от плейофите на турнира ОФИ Крит, който приема състава на Хофенхайм.

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Ден по-рано на 16 септември пък ще бъде големият мач от първия кръг, който е между Милан и Бенфика, като “росонерите” са домакини. В друг от вълнуващите мачове същата вечер Северна Италия ще посрещне и сблъсъка между Ювентус и НЕК Неймеген. Тогава ще видим и пряк сблъсък между представителите на два отбора от топ 5 първенствата на Европа, като Реал Сосиедад приема в Сан Себастиан една от приятните изненади, спечелили европейска квота в лицето на Борнемут.

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