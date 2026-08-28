Николай Христозов: Всеки мач да сме на макс

Утре, Сливнишки герой (Сливница) гостува на Септември II (София). Срещата е от петия кръг на Югозападната Трета лига.

„Стабилизирахме се откъм резултати. Спечелихме последните два двубоя, които бяха много трудни. Предстои ни за трети път за срещнем отбор от млади футболисти. Те винаги са подготвени. Играят с динамика, демонстрират футболни достойнства. Води ги млад амбициозен треньор. Ще е изпитание. Трябва да се подготвим изключи сериозно за него. Всеки мач трябва да даваме максимума от себе си, за да постигаме положителни резултати“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя.

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