ЦСКА с първи чужденец за новия сезон

Отборът на ЦСКА също ще има чуждестранно попълнение в редиците си при завръщането в Sesame Национална баскетболна лига.

Новото име в състава на "армейците" е Нана Антви-Боасиако. Трансферът на американеца с ганайски паспорт все още не е обявен официално от "червените", но за него разкриха от eurobasket.com, а след това самият баскетболист сподели публикацията в профила си в социалната мрежа Инстаграм, където добави и българското знаме към визитката си.

През изминалия сезон 24-годишното тежко крило играе в Умеа, като в Швеция записва средно по 9.0 точки, 5.8 борби и 1.8 асистенции за 10 мача.

Снимка: Инстаграм

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