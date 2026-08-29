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Теодор Салпаров: Волейболът ме спаси от мафията

  • 29 авг 2026 | 14:57
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Волейболната легенда Теодор Салпаров гостува в подкаста „Код Спорт“, където за първи път разкри интригуващи моменти от своята славна кариера. Сърцатият волейболист, който на 5 септември официално ще сложи край на кариерата си с грандиозен бенефис, се върна към неразказаните истории, съпътствали дългия му спортен път.

Салпаров призна, че волейболът го е спасил от мафията в трудните години в началото на неговата кариера и обясни защо е отказал руски паспорт, за да се състезава за България.

А как Теди Салпаров се е запознал с Александър Попов в ЦСКА, защо е отказал руски паспорт, какви случки са имали с Благой Георгиев в Казан, колко пъти е разубеждавал Матей Казийски да се върне в националния отбор и още любопитни истории – гледайте в епизода.

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