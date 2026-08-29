Вълненията на Александра Начева около диамантения дебют

Бронзовата медалистка в тройния скок от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам Александра Начева направи своя дебют в Диамантената лига след силното си представяне във Великобритания. Тя получи показа за участие в Силезия и там завърши на седмо място с 14.09 метра. Пловдивчанката разкри част от емоциите си от пристигането си в Полша в специално видео в своя Инстаграм.

Начева показа стаята си, както и една от първите гледки в хотела - как европейският шампион в скока на височина Джанмарко Тамбери играе тенис на маса. Тя сподели с последователите си, че е била на маникюр, след това са сложили номера на нейния екип, а по-късно се е отправила и към официалната тренировка.

По време на тренировката Начева си е направила снимка с носителката на световна титла на 100 метра Ша'Кари Ричардсън, която е любимка на нейния приятел.

Следва вечеря и забавна среща с черногорската скачачка Мария Вукович, с която пеят заедно на гръцки във видеото.

Начева ни показва и диамантения трофей отблизо. Следва сън и време за състезанието, което тя обеща да ни покаже във втора част от видеото си.

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