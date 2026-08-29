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  3. Българските състезатели по скокове на батут с две важни проверки преди Световното в Китай

Българските състезатели по скокове на батут с две важни проверки преди Световното в Китай

  • 29 авг 2026 | 11:25
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Българските състезатели по скокове на батут с две важни проверки преди Световното в Китай

29 състезатели участваха в последния лагер на националния отбор по скокове на батут, който е част от подготовката за Световното първенство през ноември в Нанджин, Китай. Генералният секретар на федерацията Мариела Стойчева оцени подготовката като успешна и подчерта, че националите изпълняват поставените от националния треньор Станислав Стоянов задачи.

“На контролното състезание показаха, че са отговорни, концентрирани и добре подготвени за този етап. Имаме един-двама състезатели с контузии, но се надяваме да се възстановят до Световното първенство“, заяви Стойчева.

Преди шампионата в Китай националите ще имат още две важни проверки. Всички 29 състезатели ще участват в държавния турнир в Русе от 18 до 20 септември. След това предстоят международен турнир и Световна купа в Ричоне, Италия, където ще бъде представен разширеният състав на България.

В Италия при мъжете и жените ще участват Христина Пенева, Мариян Михалев и Катерина Кулешова, която се завърна в състава, след като изтърпя едногодишен период, в който нямаше право да се състезава за България заради смяната на гражданството си.

“Катерина не е спирала подготовката си, освен заради контузия. Вече участва и в Световна купа. Там представянето ѝ не беше добро, но продължаваме да разчитаме на нея“, коментира Стойчева.

Тя допълни, че психологическият момент след дългото изчакване също е оказал влияние върху Кулешова, но очакванията са тя постепенно да преодолее напрежението.

“С Христина Пенева вървят много добре заедно. Имат добра конкуренция и са добра синхронна двойка“, каза още генералният секретар на федерацията.

Във възрастовата група 17-21 години на състезанията в Русе и Италия ще стартират Марияна Узунова, Калоян Петров и Пресиян Въндев.

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