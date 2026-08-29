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Обявиха състава на България за мача с Румъния

  • 29 авг 2026 | 10:52
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Обявиха състава на България за мача с Румъния

Мъжкият национален отбор по баскетбол гостува на Румъния в първия си мач от втората фаза на предквалификациите за ЕвроБаскет 2029. Срещата е утре от 18:00 часа, а вече са ясни и играчите, на които селекционерът Любомир Минчев ще разчита за предстоящия сблъсък.

От сметките му отпаднаха центровете Андрей Иванов и Кристиян Занов, като на тази позиция се завърна Емил Стоилов, а също така извън състава остана и Иван Спиров.

Официален дебют с екипа на България ще направи и американския гард Умоджа Гибсън, а Александър Гавалюгов също успя да се завърне в България за срещата с Румъния.

Ето и пълния състав на България:

Александър Везенков
Умоджа Гибсън
Борислав Младенов
Иван Алипиев
Павлин Иванов
Александър Стоименов
Константин Тошков
Емил Стоилов
Цветомир Чернокожев
Александър Гавалюгов
Мирослав Васов
Йордан Минчев

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Снимки: Startphoto

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