Почина бивша световна рекордьорка в скока на височина

Китайската пионерка в скока на височина и бивша световна рекордьорка Джън Фънжун е починала във вторник (25-и) на 89-годишна възраст, съобщиха от Световната атлетика.

Джън влиза в историята на леката атлетика през ноември 1957 г. в Пекин, когато на 20-годишна възраст преодолява 1.77 м, за да постави нов световен рекорд в скока на височина. Това постижение подобрява с един сантиметър рекорда от 1.76 м, споделян от олимпийската шампионка от 1956 г. Милдред Макданиел от САЩ и румънската легенда Йоланда Балаш.

С това Джън става първият китайски атлет, поставил световен рекорд в леката атлетика, както и първата китайка със световен рекорд в който и да е спорт. Тя задържа върховото постижение в продължение на почти седем месеца, преди Балаш да си го върне с резултат от 1.78 м в Букурещ през юни 1958 г.

Постижението на Джън предизвиква истинска сензация в Китай. Тя е приветствана като "лястовицата, която възвести идването на пролетта в китайския спорт“, а популярността ѝ по-късно е сравнявана с тази на спринтьора на хърдели Лю Сян в разцвета на кариерата му.

Родена в Дзинан, провинция Шандун, през май 1937 г., Джън се присъединява към националния отбор по лека атлетика през 1953 г. Тя бързо се утвърждава като една от водещите спортистки в страната и печели състезанието по скок на височина на Националните игри за гимназии и колежи през следващата година.

Джън е била и талантлива състезателка в многобоя. На първите Китайски национални игри през 1959 г. тя печели както скока на височина, така и триатлона, а шест години по-късно триумфира в седмобоя на изданието от 1965 г. Тя също така се радва на успехи на Игрите на новите възникващи сили, печелейки петобоя през 1963 г., преди да вземе титлите в скока на височина и петобоя през 1966 г.

Въпреки че е сред водещите скачачки на височина на своето поколение, Джън така и не получава възможност да се състезава на олимпийски игри, тъй като Китайската народна република не участва в летните игри по време на върховите години от кариерата ѝ.

След като прекратява състезателната си кариера, Джън остава тясно свързана с китайския спорт и заема поста вицепрезидент на Китайската атлетическа асоциация. През 1996 г. тя получава Сребърен олимпийски орден в знак на признание за приноса ѝ към олимпийското движение.

На нея е отредена важна роля, когато Олимпийските игри се провеждат в Пекин през 2008 г. – тя е избрана за един от осемте бивши китайски спортисти и треньори, които носят олимпийския флаг по време на церемонията по откриването.

Нейното влияние в атлетиката продължава и чрез семейството ѝ. Внучката ѝ Джън Нинали, известна преди като Нина Шулц, докато се състезава за Канада, сменя националността си и представя Китай в седмобоя на Олимпийските игри в Токио през 2021 г. Така тя сбъдва дългогодишното желание на Джън член на нейното семейство да се състезава на олимпиада.

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Снимки: Gettyimages