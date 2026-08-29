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Ливърпул в търсене на първа победа за сезона

  • 29 авг 2026 | 07:35
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Ливърпул в търсене на първа победа за сезона

Във втория кръг на Премиър лийг отборите на Ливърпул и Нотингам Форест се изправят един срещу друг на емблематичния стадион „Анфийлд“. Сблъсъкът е поверен на главния съдия Сам Барот, който ще има задачата да ръководи този вълнуващ мач. Двата състава влизат в двубоя с огромна мотивация за точки, което гарантира сериозна битка по целия терен.

Мърсисайдци започнаха новата кампания с драматично равенство 2:2 при гостуването си на Нюкасъл на „Сейнт Джеймсис Парк“ . Макар отборът да показа характер и да се добра до точката с късна дузпа, играта в дефанзивен план остави доста въпросителни пред спортно-техническия щаб. Точно затова днес верните фенове на домакините се надяват на много по-стабилно представяне и категоричен успех пред собствена публика.

Днешният двубой е изключително специален за треньорския щаб на домакините, тъй като бележи важен момент в новата история на клуба. Това е официалният домакински дебют на Андони Ираола на „Анфийлд“, след като баският специалист застана начело на Ливърпул през лятото. Сега той ще изведе отбора си за първи път пред легендарната трибуна „Коп“ в търсене на първата си официална победа на този стадион.

От друга страна, гостите от Нотингам Форест не стартираха кампанията по най-добрия начин, след като претърпяха минимална загуба с 0:1 от Лийдс Юнайтед в откриващия кръг. Отборът под ръководството на Оливер Гласнер показа сериозни трудности при организирането на атаките си и не успя да намери път към противниковата врата. Днес обаче „гарибалдийците“ пристигат в Мърсисайд с амбицията да покажат съвсем различно лице и да опитат да поднесат голямата изненада на кръга.

В исторически план двата клуба имат богато съперничество с общо 124 изиграни мача, като Ливърпул има сериозно предимство с 61 победи срещу 33 за Нотингам и 30 равенства. Последните срещи във Висшата лига обаче показват, че „червените“ изпитват огромни затруднения срещу този конкретен съперник. Любопитното е, че Нотингам успя да си тръгне с чисти победи при последните си две гостувания на „Анфийлд“ (3:0 и 1:0), което им дава сериозно психологическо предимство преди днешния сблъсък.

Кадровата ситуация в лагера на домакините е доста усложнена и поставя сериозни изпитания пред тактическия план на Ираола. Ливърпул ще бъде без петима футболисти от първия състав, като поради контузии срещата пропускат нападателят Юго Екитике, Конър Брадли, Джовани Леони, Джейлън Данс и бранителят Джо Гомес. Под въпрос до последно остава италианското крило Федерико Киеза, но добрата новина е, че в отбора няма наказани играчи.

Форест също няма да може да разчита на оптималния си състав за тази тежка визита в Ливърпул. Тимът е отслабен в средата на терена заради контузията в прасеца на Ибрахима Сангаре, а в защита отпада Николо Савона. Лекарският щаб обаче прави всичко възможно да вдигне ключовите фигури Морган Гибс-Уайт и Неко Уилямс, които са под въпрос, докато халфът Райън Йейтс е напълно възстановен и ще бъде на линия.

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Снимки: Gettyimages

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