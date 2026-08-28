Александров: Много важно беше да покажем реакция след миналата седмица

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров говори след двубоя с Локомотив (Пловдив). “Червените” се наложиха с 2:0 като домакини и се върнаха на победния път.

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“Много важно беше да покажем реакция след миналата седмица, което стана случайно. Един мач, който подценихме. Не бяхме психически готови. Днес важното е, че показахме играта, която можем. Доминирахме всички 90 минути. Нормално в последните имаше напрежение. С агресия, с динамика, с атаки доволен съм днес,

Ние знаехме, че Локо (Пд) ще играе с нисък блок и с контраатаки и ще разчита на статични положения. Това бяха малкото моменти, които можехме да ги хванем разкрачени. Направихме по най-важния начин този преход.

Доволен съм от начина, по който игра защитата. Блокът беше на добро ниво. Заради това отново бързо си взимахме топката. Важното е, че вкарахме два хубави гола и взехме важни три точки.

Боби Цонев влиза малко по-трудно в началото на първенството. Знаехме, че ще влезе във форма, днес го показа, честитя му гола. Днес имахме основни футболисти, които липсваха, така че съм доволен отбора.

Нуждаем се от тази агресия и желание срещу Левски, които показахме днес. Трябва да покажем най-доброто лице. Ако изиграем това, което можем, ще направим добър резултат срещу Левски”, заяви Александров.

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