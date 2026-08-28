Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Норвежец взе 7-я етап на Вуелтата, Погачар увеличи аванса си

Норвежец взе 7-я етап на Вуелтата, Погачар увеличи аванса си

  • 28 авг 2026 | 20:21
  • 346
  • 0
Норвежец взе 7-я етап на Вуелтата, Погачар увеличи аванса си

Норвежецът Андреас Лекнесунд предприе успешна солова атака при последното изкачване до върха на Арамон Валделинарес, за да спечели седмия етап от колоездачната обиколка на Испания, пред съотборника си и сънародник Тобиас Йоханесен в ден, когато страната им беше съкрушена от смъртта на крал Харалд.

Лекнесунд (Uno-X Mobility) се откъсна от групата от петима състезатели 7,5 км преди финала в края на 149,8-километровото преодоляване от Вал д'Алба, за да вземе първа етапна победа при дебюта си във Вуелтата.

„Това беше специален ден за отбора, а също и за цяла Норвегия. Очевидно това е само малко нещо в по-голямата картина, но въпреки това прави деня по-специален“, каза Лекнесунд, цитиран от агенция Ройтерс.

Йоханесен изостана на 34 секунди, оставяйки белгиеца Ваут ван Аерт (Висма-Лийз а байк) на трето място с пасив от 47 секунди, след като направи първоначалната атака в началото и прекара по-голямата част от деня пред Лекнесунд.

Тадей Погачар натисна газта и спечели шестия етап на Вуелтата
Тадей Погачар натисна газта и спечели шестия етап на Вуелтата

Тадей Погачар, вече победител в три етапа, се представи добре в последните километра, за да спечели още секунди. Словенецът води пред испанеца Енрик Мас с три минути и 50 секунди. Трети е Примож Роглич (Словения) с изоставане от 4:50 минути.

Обиколката на Испания ще продължи с осмия етап в събота, който е с дължина 171 км от Пусол до Шерако/

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Други спортове

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще открие учебната година в обновеното Спортно училище в Русе

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще открие учебната година в обновеното Спортно училище в Русе

  • 28 авг 2026 | 16:20
  • 659
  • 0
Британски топ колоездач се отказа от Вуелтата след много емоционална седмица

Британски топ колоездач се отказа от Вуелтата след много емоционална седмица

  • 27 авг 2026 | 21:17
  • 1949
  • 0
Тадей Погачар натисна газта и спечели шестия етап на Вуелтата

Тадей Погачар натисна газта и спечели шестия етап на Вуелтата

  • 27 авг 2026 | 20:58
  • 1286
  • 1
Тодор Михалев приключи участието си на Световното по модерен петобой

Тодор Михалев приключи участието си на Световното по модерен петобой

  • 27 авг 2026 | 16:46
  • 751
  • 0
Огромен скандал разтърси полския спорт! Арестуваха президента на Олимпийския комитет

Огромен скандал разтърси полския спорт! Арестуваха президента на Олимпийския комитет

  • 27 авг 2026 | 16:32
  • 8039
  • 9
Матю Бренън спечели втората си победа в петия етап на колоездачната Обиколка на Испания

Матю Бренън спечели втората си победа в петия етап на колоездачната Обиколка на Испания

  • 26 авг 2026 | 19:48
  • 989
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

  • 28 авг 2026 | 14:29
  • 150503
  • 368
Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

  • 28 авг 2026 | 14:51
  • 128284
  • 244
Славия и Септември поделиха по една точка в “Овча Купел”

Славия и Септември поделиха по една точка в “Овча Купел”

  • 28 авг 2026 | 20:52
  • 9425
  • 29
11-те на ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив)

11-те на ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив)

  • 28 авг 2026 | 20:07
  • 2511
  • 0
Бундеслигата започва: съставите на Байерн и Щутгарт за първия мач

Бундеслигата започва: съставите на Байерн и Щутгарт за първия мач

  • 28 авг 2026 | 20:32
  • 1071
  • 0
Съставите на Кристъл Палас и Манчестър Сити

Съставите на Кристъл Палас и Манчестър Сити

  • 28 авг 2026 | 21:04
  • 273
  • 0