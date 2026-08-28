Норвежец взе 7-я етап на Вуелтата, Погачар увеличи аванса си

Норвежецът Андреас Лекнесунд предприе успешна солова атака при последното изкачване до върха на Арамон Валделинарес, за да спечели седмия етап от колоездачната обиколка на Испания, пред съотборника си и сънародник Тобиас Йоханесен в ден, когато страната им беше съкрушена от смъртта на крал Харалд.
Лекнесунд (Uno-X Mobility) се откъсна от групата от петима състезатели 7,5 км преди финала в края на 149,8-километровото преодоляване от Вал д'Алба, за да вземе първа етапна победа при дебюта си във Вуелтата.
„Това беше специален ден за отбора, а също и за цяла Норвегия. Очевидно това е само малко нещо в по-голямата картина, но въпреки това прави деня по-специален“, каза Лекнесунд, цитиран от агенция Ройтерс.
Йоханесен изостана на 34 секунди, оставяйки белгиеца Ваут ван Аерт (Висма-Лийз а байк) на трето място с пасив от 47 секунди, след като направи първоначалната атака в началото и прекара по-голямата част от деня пред Лекнесунд.
Тадей Погачар натисна газта и спечели шестия етап на Вуелтата
Тадей Погачар, вече победител в три етапа, се представи добре в последните километра, за да спечели още секунди. Словенецът води пред испанеца Енрик Мас с три минути и 50 секунди. Трети е Примож Роглич (Словения) с изоставане от 4:50 минути.
Обиколката на Испания ще продължи с осмия етап в събота, който е с дължина 171 км от Пусол до Шерако/Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages