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Тадей Погачар натисна газта и спечели шестия етап на Вуелтата

  • 27 авг 2026 | 20:58
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Тадей Погачар натисна газта и спечели шестия етап на Вуелтата

Тадей Погачар „натисна газта“ при последното изкачване, за да спечели шестия етап на Колоездачната обиколка на Испания, но испанецът Енрик Мас отвърна на удара и принуди лидера в състезанието да се бори за победа.

Словенецът Погачар ликува с третата си етапна победа в това издание на Вуелтата след 177,5 км от Алкосебре до Кастейон де ла Плана, пресичайки финалната линия за 4:12:40 часа, а Мас го преследваше в след спиращ дъха дуел.

След като пое контрола над състезанието в четвъртия етап, Тадей Погачар демонстрира увереност през по-голямата част от деня, подкрепян от съотборниците си от UAE Emirates XRG.

В хода на етапа само седем колоездачи останаха начело, когато словенецът направи очаквания си ход и скоро двуминутната разлика се стопи. Тадей Погачар грабна лидерството при оставащи 23 км и 2,5 км от изкачването, но Мас отказа да играе ролята на страничен наблюдател. Колоездачът на Movistar реагира превъзходно, изпревари Погачар, за да достигне върха пръв и да вземе максимален брой точки, превръщайки надпреварата в истинска битка.

След това испанецът притисна Погачар в бързото, технично спускане, а словенецът за кратко излезе от пътя, преди бързо да се върне на трасето. Битката продължи до финала, където Тадей Погачар направи по-бърз спринт, увеличавайки общата си преднина до 3 минути и 34 секунди пред Енрик Мас, който изпревари Примож Роглич на второ място, а трети в шестия етап финишира белгиецът Рамсес Дебройне.

Роглич е трети в генералното класиране, на 4:21 минути зад сънародника си Погачар.

„Казват, че жегата ми пасва напълно и точно това се случи“, заяви Мас, цитиран от агенция Reuters и допълни: „Направих това, което трябваше да направя, но Погачар си е просто Погачар... Радвам се, че завърших втори тук, което означава и втори в генералното класиране - нещо, с което много се гордея.“

Седмият етап в Обиколката на Испания предстои в петък (28 август).

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