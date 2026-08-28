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Три титли и бронз за България на европейското по шах за подрастващи

  • 28 авг 2026 | 20:10
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Три титли и бронз за България на европейското по шах за подрастващи

Българските състезатели спечелиха три златни и един бронзов медал на 24-тото Европейско първенство на Европейския съюз за подрастващи от 8 до 14 години в Рожнов (Чехия), което се състоя под патронажа на Европейския шахматен съюз.

Шампиони станаха Калин Коцев - при момчетата до 8 години, Ния Малчева - при момичетата до 12 години и Александра Пехливанова - при момичетата до 14 години. На трето място при момчетата до 12 години завърши Георги Коев.В надпревара участваха 132 състезатели от 19 национални федерации.

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"Тези резултати са плод на много труд, постоянство, талант и подкрепата на треньори, родители и клубове. Успехите на децата ни още веднъж показват колко важни са устойчивата грижа, ясната перспектива и реалната подкрепа за младите таланти. Тревожен остава въпросът за липсата на финансиране от Министерството на младежта и спорта за подготовката и участието на тези състезатели.

"Необходими са прозрачни, справедливи и законосъобразни решения, които да гарантират, че българските деца могат да развиват потенциала си и да представят достойно страната ни на международната сцена. Поздравления за шампионите, медалистите и целия български отбор! Пожелаваме ви още много силни партии, смели ходове и нови върхове!", коментираха от Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ).

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