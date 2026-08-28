Елена Рибакина остава под въпрос за US Open заради контузия в глезена

Възстановяването на Елена Рибакина от контузията в глезена остава основна тема около участието ѝ на US Open. Поставената под номер 2 в схемата казахстанка продължава борбата с времето, за да бъде напълно готова за старта на последния за годината турнир от Големия шлем.

Рибакина получи контузията в глезена по време на четвъртфиналния си мач срещу Ига Швьонтек на турнира в Синсинати, което я принуди да се откаже преждевременно от двубоя. Травмата постави под сериозно съмнение физическото ѝ състояние непосредствено преди откриването на надпреварата в Ню Йорк.

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Наблюденията върху подготвителните ѝ сесии в Ню Йорк покачват безпокойството. Журналистът от ESPN Крис Бъдън описа последната тренировка на Рибакина като сесия с ниско темпо и със значително ограничено движение по корта. Очевидното пазене от интензивни натоварвания показва, че проблемът с глезена все още не е напълно отстранен.

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Основната схема на US Open започва на 30 август, а програмата отрежда евентуалният първи мач на Елена Рибакина да се изиграе на 1 септември. Нейна съперничка в първия кръг е американката Теа Фродин. Дали шампионката ще се появи на корта в пълна готовност, или контузията ще повлияе на представянето ѝ, предстои да разберем в следващите дни.

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