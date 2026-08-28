Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Лиа Каратанчева ще спори за титлата в Сърбия

Лиа Каратанчева ще спори за титлата в Сърбия

  • 28 авг 2026 | 20:02
  • 208
  • 0
Лиа Каратанчева ще спори за титлата в Сърбия

Лиа Каратанчева се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 40 хиляди долара.

Българката и Пратхана Томбаре (Индия), поставени под номер 2 в схемата при дуетите, победиха американките Мери Луис и Бранди Уокър с 6:2, 6:1 за 64 минути, след като доминираха изцяло в двубоя.

Григор Димитров пред Tennis Channel: За завръщането в Ню Йорк, удоволствието от играта и погледът към бъдещето
Григор Димитров пред Tennis Channel: За завръщането в Ню Йорк, удоволствието от играта и погледът към бъдещето

За трофея утре Каратанчева и Томбаре ще играят срещу победителките от двубоя между българката Росица Денчева/Мария Головина (Русия) и Сара Чакаревич (Франция)/Ксения Зайцева (Русия).

По-рано днес 19-годишната Денчева се класира за полуфиналите на сингъл в надпреварата.

Виландер: Григор Димитров все още може да си върне нивото от преди контузията
Виландер: Григор Димитров все още може да си върне нивото от преди контузията

Каратанчева има осем титли на двойки в кариерата си от турнирите на World Tennis Tour, една от които през тази година в Орландо (САЩ).

Росица Денчева победи водачката в схемата в Куршумлийска Баня
Росица Денчева победи водачката в схемата в Куршумлийска Баня
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Тенис

Росица Денчева победи водачката в схемата в Куршумлийска Баня

Росица Денчева победи водачката в схемата в Куршумлийска Баня

  • 28 авг 2026 | 16:35
  • 912
  • 1
Григор Димитров пред Tennis Channel: За завръщането в Ню Йорк, удоволствието от играта и погледът към бъдещето

Григор Димитров пред Tennis Channel: За завръщането в Ню Йорк, удоволствието от играта и погледът към бъдещето

  • 28 авг 2026 | 16:00
  • 7300
  • 3
Джордж Лазаров отпадна на четвъртфиналите в Куршумлийска баня

Джордж Лазаров отпадна на четвъртфиналите в Куршумлийска баня

  • 28 авг 2026 | 15:26
  • 501
  • 0
Димитър Кузманов приключи в Марибор

Димитър Кузманов приключи в Марибор

  • 28 авг 2026 | 15:18
  • 417
  • 0
Анас Маздрашки продължава към полуфиналите в Букурещ

Анас Маздрашки продължава към полуфиналите в Букурещ

  • 28 авг 2026 | 15:16
  • 454
  • 0
Мертенс се класира за полуфиналите в Монтерей след чиста победа над Стародубцева

Мертенс се класира за полуфиналите в Монтерей след чиста победа над Стародубцева

  • 28 авг 2026 | 10:42
  • 702
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

  • 28 авг 2026 | 14:29
  • 150420
  • 368
Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

  • 28 авг 2026 | 14:51
  • 128197
  • 244
Славия и Септември поделиха по една точка в “Овча Купел”

Славия и Септември поделиха по една точка в “Овча Купел”

  • 28 авг 2026 | 20:52
  • 9356
  • 29
11-те на ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив)

11-те на ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив)

  • 28 авг 2026 | 20:07
  • 2447
  • 0
Бундеслигата започва: съставите на Байерн и Щутгарт за първия мач

Бундеслигата започва: съставите на Байерн и Щутгарт за първия мач

  • 28 авг 2026 | 20:32
  • 1037
  • 0
Съставите на Кристъл Палас и Манчестър Сити

Съставите на Кристъл Палас и Манчестър Сити

  • 28 авг 2026 | 21:04
  • 245
  • 0