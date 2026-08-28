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  3. Радостина Ангелова се класира за финал Б на 500 метра кану на Световното първенство в Познан

Радостина Ангелова се класира за финал Б на 500 метра кану на Световното първенство в Познан

  • 28 авг 2026 | 18:47
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Радостина Ангелова се класира за финал Б на 500 метра кану на Световното първенство в Познан

Българката Радостина Ангелова се класира за финал Б на 500 метра кану на Световното първенство по кану-каяк за мъже и жени в Познан (Полша).

Тя зае пето място в първа полуфинална серия с време 2:34.05 минути. Първа е Алена Наздрова (неутрален статут) с 2:17.49 минути.

Ангелова участва в още два старта днес. Заедно с Ганна Иванова на 200 метра двуместно кану те отпаднаха на полуфиналите след пето място в първа серия с 53.32 секунди.

Ангелова и Иванова завършиха на осмо място на финал Б на 500 метра двуместно кану с 2:15.93 минути.

Преслав Георгиев пък се нареди седми във финал Б на 1000 метра кану с време 4:41.71 минути.

Световното първенство в Познан продължава до неделя.

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