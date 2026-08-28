Реал Мадрид подписа с двукратен шампион в НБА

Испанският гранд Реал Мадрид официално обяви привличането на американския център Деймиън Джоунс. Баскетболистът подписа договор с "лос бланкос", който ще го задържи в испанската столица до края на сезон 2026/27.

Новината идва малко след като Джоунс спечели титлата в първенството на Пуерто Рико с отбора на Байамон Каубойс. В десетте си мача за тима той записа средно по 13.0 точки, 5.7 борби, 1.2 асистенции и 2.5 чадъра.

31-годишният Джоунс има сериозен опит в Националната баскетболна асоциация, където е изиграл 293 мача. В кариерата си той е носил екипите на Голдън Стейт Уориърс, Атланта Хоукс, Сакраменто Кингс, Финикс Сънс, Лос Анджелис Лейкърс, Юта Джаз и Кливланд Кавалиърс.

Най-големите му успехи са с Голдън Стейт, с които печели две шампионски титли на НБА през 2017 и 2018 г. В общо 75 мача като титуляр в лигата, той постига средни показатели от 4.9 точки, 3.1 борби и 0.7 чадъра за по-малко от 14 минути на паркета, при 66% успеваемост на стрелбата от игра.

Снимка: realmadrid.com

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