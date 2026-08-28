Едуард Алексанян: Aз съм най-голямата заплаха в турнира на SENSHI 33

Едуард Алексанян бе виртуален гост в "Sportal Fight Club" една седмица преди първото му участие в професионален Гран при турнир. Варненецът е част от основната схема на Гран при турнира в категория до 95 килограма на събитието SENSHI 33.

В рамките на една вечер боецът на спортен клуб "Дрийм" трябва да победи трима съперници от чужбина, за да стане шампион в турнира. Първи съперник на спортиста с прякор Мистър Екшън е Юри Фаркас от Румъния. Алексанян смята да сломи не само него, но и останалите опоненти по пътя му без да се стига до съдийско решение.

Нокаутьорът от морската столица сподели, че е усъвършенствал уменията си и подобрявал физическата си форма на спортен лагер в Испания в рамките на 20 дена. Там е мерил сили с други класни кикбоксьори като Майкъл Боапеа.

Вижте цялото интервю с двукратния европейски шампион на SENSHI, в което той споделя защо е избрал да се подготвя в Испания, защо краен успех на SENSHI 33 ще е най-голямото постижение в кариерата му и по-трудно ли е да бъде професионален спортист, когато вече е баща:

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