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Шакил О'Нийл с интересен разказ за договора си с Лейкърс

  • 28 авг 2026 | 15:33
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Шакил О'Нийл с интересен разказ за договора си с Лейкърс

Членът на Залата на славата Шакил О'Нийл сподели историята около подписването на договора си с Лос Анджелис Лейкърс през 1996 година.

"Джери Уест (генералният мениджър на "Езерняците" по това време) се срещна с мен в един хотел. Каза ми: "Имам добра и лоша новина за теб". Аз го попитах: "Коя е лошата?". Той отговори: "Не мога да ти дам 150-те милиона, които искаш, но мога да ти предложа 120 милиона, плюс договори за участие във филми, така че общата сума ще достигне около 180 милиона". Аз казах: "По дяволите, я дай да видя". Той ми показа документите и никога през живота си не бях виждал толкова много нули", разказва Шак.

"Първият ми договор беше за 40 милиона. Когато видях тези 120 милиона за 7 години с опция за удължаване след третия сезон... И докато подписвах, той сложи ръка на рамото ми и каза: "Нека ти кажа нещо. Току-що взех едно момче, с което след две-три години ще спечелите куп шампионски титли". Аз му отвърнах: "Да, да, добре", просто се опитвах да подпиша. А той тогава говореше за Коби", отбеляза О'Нийл.

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Снимки: Gettyimages

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