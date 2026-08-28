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Дея Пеева победи медалистка от Световно по таекуондо в Китай

  • 28 авг 2026 | 14:55
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Дея Пеева победи медалистка от Световно по таекуондо в Китай

Дея Пеева записа победа и загуба на световното първенство по таекуондо за жени в Тайюан, Китай, като завърши на девето място в категория до 46 килограма.17-годишната състезателка на клуб „Ахил“ започна с престижен успех срещу световната вицешампионка за девойки от 2024 година Шин Су-ин от Южна Корея.

Пеева спечели с 2:1 рунда – 3:12, 18:8 и 4:2 точки.Във втория си двубой възпитаничката на Венцислав Соколов, която е дебютантка на първенство от такъв ранг, отстъпи на осминафиналите с 1:2 рунда – 2:0, 3:3 и 2:2 точки, пред представителката на домакините Йе Сяотин. Китайката е световна шампионка от миналогодишното първенство.В категорията са участвали 43 състезателки, а класирането на Пеева до осминафиналите ѝ отреди девето място в крайното подреждане.България има още две представителки в шампионата.

Утре в категория до 53 килограма ще се състезава Ерика Карабелева. В неделя на татамито ще излезе Кимия Ализаде в категория до 57 килограма. Бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Париж се завръща след едногодишно прекъсване заради контузия.

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