Тейтъм се изложи от наказателната линия в Китай

Звездата на Бостън Селтикс Джейсън Тейтъм организира баскетболни лагери в различни точки на света, а поредната спирка от неговото турне бе Китай.

По време на една от проявите пред местни фенове Тейтъм се оказа в необичайна ситуация. В социалните мрежи се появи видео, на което крилото се опитва да реализира наказателен удар, но топката така и не влиза в коша в първите 10 опита. Тейтъм все пак успява да се разпише от линията при 11-ия си опит.

Случката е още по-куриозна предвид статистиката на американеца. В 9-годишната си кариера в НБА Тейтъм е реализирал 83,9% от наказателните си хвърляния.

Jayson Tatum shooting free throws during his China trip 😭



(via allinliveee/IG) pic.twitter.com/nkvxhyEdxz — Backcourt Alerts (@BackcourtAlerts) August 27, 2026

Гошо Методиев

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