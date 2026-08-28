Рилски спортист обяви раздяла с петима

Рилски спортист обяви официално раздяла с петима играчи, които бяха част от състава на тима от Самоков през изминалия сезон. Джон Дейвис и Майк Едуардс, които имаха важна роля в отбора на Любомир Киров през миналия сезон, са двама от напускащите, а Иван Димитров, Борислав Николов и Валентино Белишки също си тръгват.

"Благодарим на състезателите, които бяха част от тима ни през изминалия сезон, но няма да бъдат през настоящия - Джон Дейвис, Майк Едуардс, Иван Димитров, Борислав Николов и Валентино Белишки!

Благодарим за професионализма, здравата работа и всичко постигнато с клуба! Желаем ви здраве и много нови успехи занапред!

Завинаги част от “бяло-синьото” семейство!", написа Рилски спортист в официалната си страница във Фейсбук.

Снимка: Sesame НБЛ

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