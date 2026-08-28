Айк Мнацаканян завърши пети на турнира "Петлашински"

Айк Мнацаканян завърши пети на традиционния турнир „Петлашински“ в Полша.

Бронзовия медалист от световно и европейско първенство записа две победи и загуба, за да стигне до малкия финал в категория до 82 кг на класическия стил.

На старта се наложи над представителя на домакините Кевин Метел с 8:0, след това преодоля Мичал Зеленка (Чехия) – 2:1, а в полуфинала загуби от Антал Вамос (Сърбия) – 1:2.

В среща за бронза Айк отстъпи пред шведа Александър Йохансон – 0:4.

Петър Горняшки (72) и Стоян Кубатов (77) са 8-и.

Българският отбор бе воден от Юлиян Георгиев.

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