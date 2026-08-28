Румъния срази Дания като гост в групата на България, гард изригна с 34 точки за северните ни съседи

Втората фаза от предварителните квалификации за ФИБА ЕвроБаскет 2029 започна с пълна сила в четвъртък, като съперниците на България в Група D Румъния и Дания дадоха начало на битката в групата с мач помежду си. Северните ни съседи спечелиха като гости с 89:78.

Дарън Ръсел избухна с 34 точки при победата на Румъния над Дания с 11 точки разлика във Фарум.

Гостите натрупаха преднина от 22:10 след първите десет минути и успяха да я задържат, дори когато датчаните намериха своя ритъм.

Ръсел изигра брилянтен мач, ставайки топреализатор с 34 точки, 6 асистенции и 2 откраднати топки. Той също така бе точен пет пъти от десет опита от зоната за три точки. Гардът бе безгрешен от линията за наказателни удари - 13/13.

Бакари Диба натрупа 21 точки за Дания.

България гостува на Румъния в Тулча в неделя.

Снимка: ФИБА

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