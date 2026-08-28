Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Румъния срази Дания като гост в групата на България, гард изригна с 34 точки за северните ни съседи

Румъния срази Дания като гост в групата на България, гард изригна с 34 точки за северните ни съседи

  • 28 авг 2026 | 11:12
  • 1565
  • 0
Румъния срази Дания като гост в групата на България, гард изригна с 34 точки за северните ни съседи

Втората фаза от предварителните квалификации за ФИБА ЕвроБаскет 2029 започна с пълна сила в четвъртък, като съперниците на България в Група D Румъния и Дания дадоха начало на битката в групата с мач помежду си. Северните ни съседи спечелиха като гости с 89:78.

Дарън Ръсел избухна с 34 точки при победата на Румъния над Дания с 11 точки разлика във Фарум.

Гостите натрупаха преднина от 22:10 след първите десет минути и успяха да я задържат, дори когато датчаните намериха своя ритъм.

Ръсел изигра брилянтен мач, ставайки топреализатор с 34 точки, 6 асистенции и 2 откраднати топки. Той също така бе точен пет пъти от десет опита от зоната за три точки. Гардът бе безгрешен от линията за наказателни удари - 13/13.

Бакари Диба натрупа 21 точки за Дания.

България гостува на Румъния в Тулча в неделя.

Снимка: ФИБА

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

ЦСКА с първи чужденец за новия сезон

ЦСКА с първи чужденец за новия сезон

  • 29 авг 2026 | 15:43
  • 6653
  • 3
Дубай в центъра на скандал в Евролигата, започва дисциплинарна процедура заради съотборник на Везенков

Дубай в центъра на скандал в Евролигата, започва дисциплинарна процедура заради съотборник на Везенков

  • 29 авг 2026 | 15:28
  • 1323
  • 0
Обявиха състава на България за мача с Румъния

Обявиха състава на България за мача с Румъния

  • 29 авг 2026 | 10:52
  • 7447
  • 8
Треньорът на Партизан за Джабари Паркър: Добро момче е, но правим отбор без него

Треньорът на Партизан за Джабари Паркър: Добро момче е, но правим отбор без него

  • 29 авг 2026 | 10:30
  • 2844
  • 0
Олимпиакос с остра атака срещу бившия си играч Мустафа Фал

Олимпиакос с остра атака срещу бившия си играч Мустафа Фал

  • 28 авг 2026 | 20:15
  • 1818
  • 0
Константин Костадинов ще играе в Белгия

Константин Костадинов ще играе в Белгия

  • 28 авг 2026 | 19:55
  • 1384
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски ще се опита да продължи с наказателната акция в efbet Лига срещу разколебаните "канарчета"

Левски ще се опита да продължи с наказателната акция в efbet Лига срещу разколебаните "канарчета"

  • 30 авг 2026 | 07:24
  • 9284
  • 59
ЦСКА ще надига глава срещу коравите "моряци"

ЦСКА ще надига глава срещу коравите "моряци"

  • 30 авг 2026 | 07:44
  • 4746
  • 32
Спартак (Варна) и Лудогорец ще преследват точки край морето

Спартак (Варна) и Лудогорец ще преследват точки край морето

  • 30 авг 2026 | 07:10
  • 4954
  • 8
Станаха ясни датите и часовете на мачовете на Левски в Лига Европа! Милан пристига в София през януари

Станаха ясни датите и часовете на мачовете на Левски в Лига Европа! Милан пристига в София през януари

  • 29 авг 2026 | 21:33
  • 45488
  • 164
ЦСКА започва срещу Монако в Лига на конференциите - ето пълната програма на "червените"

ЦСКА започва срещу Монако в Лига на конференциите - ето пълната програма на "червените"

  • 29 авг 2026 | 21:36
  • 39118
  • 96
Съседски тест за националите по пътя към ЕвроБаскет

Съседски тест за националите по пътя към ЕвроБаскет

  • 30 авг 2026 | 07:05
  • 6984
  • 4