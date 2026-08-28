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Промени в календара на веригата за борба RAF

  • 28 авг 2026 | 09:37
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Промени в календара на веригата за борба RAF

Организацията по борба „Риъл Американ Фрийстайл“ (RAF) променя графика за две от предстоящите си събития.

В четвъртък от промоцията обявиха, че галавечерите RAF 13 и RAF 14 ще се проведат на нови дати, като местата на провеждане остават същите.

Събитието RAF 13, което трябваше да се състои в събота, 19 септември, в „Уатско Сентър“ в Корал Гейбълс, Флорида, се измества с един ден по-рано – в петък, 18 септември. Основният двубой на вечерта ще бъде между бившите шампиони в полусредна категория Колби Ковингтън и Белал Мохамед. В програмата е включена и среща между бившия шампион на RAF в средна категория Люк Рокхолд и претендента Джо Пайфър.

Галавечерта RAF 14, първоначално насрочена за събота, 3 октомври, във „Фонтенбло“ в Лас Вегас, вече ще се проведе в петък, 23 октомври. Водещият сблъсък на събитието ще бъде между претендента в лека категория на RAF Арман Царукян и Дилън Данис.

Следващата гала на RAF ще бъде в Москва на 5 септември и ще бъде оглавена от двубой между Хамзат Чимаев и Тайрън Уудли.

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