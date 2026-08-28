Росен Крумов за мача с дубъла на Левски

Едноименният тим на Костинброд гостува утре на Левски II (София). Срещата е от петия кръг на Югозападната Трета лига.
„Предстои ни двубой срещу отбор, съставен от млади момчета. Подготвени и амбицирани да се утвърдят в мъжкия футбол. За да не ни изненадат, трябва да сме концентрирани през целия двубой. Имаме доста кадрови проблеми. Извън строя са Димитър Илиев, Крис Вълчинов и Йоан Маринов, които са дълготрайно контузени. Аут поради травми са още Асен Георгиев и Кирил Янакиев, Централният защитник Иван Алексиев пък ще продължи кариерата си във втородивизионния Добруджа (Добрич)“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.