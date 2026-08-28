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Флик: Създадохме много положения, но отбелязахме само два гола

  • 28 авг 2026 | 04:07
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Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик изрази огромното си задоволство след втората поредна победа на каталунците от началото на сезона в Ла Лига срещу състава на Атлетик Билбао (2:0). Германският специалист анализира офанзивния стил на игра, похвали представянето на Рафиня като централен нападател и засипа с комплименти младия Шави Еспарт.

„Имаме ясна идея да играем много по-офанзивен футбол. Направихме страхотен мач и създадохме много положения, но за съжаление отбелязахме само два гола. Понякога се изисква да имаме малко повече спокойствие на терена и да играем малко повече в комбинация за останалите съотборници“, коментира Флик относно ефективността на своя тим пред противниковата врата.

Германецът обоснова и решението си да заложи на бразилеца Рафиня на върха на атаката.

„Когато планирам двубоя, наистина мисля, че той може да бъде най-добрата ни деветка. Той е изключително качествен футболист – интензивността, която влага, голът, който отбеляза, и динамизмът, който притежава, са просто страхотни", допълни специалистът.

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Най-голямото признание от устата на треньора обаче получи младокът Шави Еспарт, който направи силно впечатление с тактическата си зрялост.

„Оценявам изключително много това, което виждам от него. Изненадва ме фактът, че той може да играе еднакво добре и в лявата зона. Винаги е напълно фокусиран върху задачите си, а тактически е направо отличен. Изключително щастлив съм от развитието му, той наистина е топ играч“, завърши наставникът на Барселона.

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Снимки: Gettyimages

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