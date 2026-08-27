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Тази вечер футболният свят ще затаи дъх за момент, за да научи жребия в Шампионската лига

  • 27 авг 2026 | 11:31
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Тази вечер футболният свят ще затаи дъх за момент, за да научи жребия в Шампионската лига

Тази вечер в Монако европейският клубен футбол ще насочи вниманието си към жребия за основната фаза на Шампионската лига. От 19:00 часа българско време 36 отбора ще научат своите осем съперници – по два от всяка от четирите урни, като всеки тим ще има четири домакинства и четири гостувания. Сред големите фаворити са носителят на трофея отново са европейските грандове Пари Сен Жермен, Реал Мадрид, Байерн, Ливърпул, Манчестър Сити, Арсенал, Барселона и Интер, всички поставени в първа урна. Във втора урна пък се завръща също един от емблематичните за турнира тимове като Манчестър Юнайтед, който пропусна последните няколко издания, както и други именити отбори като Борусия Дортмунд, Порто, Рома и носителя на трофея в Лига Европа - Астън Вила.

Ето как ще изглеждат четирите урни за жребия в ШЛ
Ето как ще изглеждат четирите урни за жребия в ШЛ

Именно Пари Сен Жермен, който е носител на трофея в последните две години отново е смятан за основен фаворит, но Реал Мадрид, който отново ще бъде воден от Жозе Моуриньо. Барселона отново има огромни амбиции под ръководството на Ханзи Флик, а един тимовете с най-големи традиции в турнира, какъвто е Ливърпул, ще има нов облик с нов мениджър в лицето на Андони Ираола.

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