Меншик и Мухова триумфираха на смесени двойки в Ню Йорк

Чешкият дует Каролина Мухова и Якуб Меншик сътвори истински подвиг в Ню Йорк, след като спечели титлата на смесени двойки на US Open. Те надделяха във финала над Белинда Бенчич и Флавио Коболи с 6:3, 1:6, 10:6 за 72 минути игра.



За разлика от останалите мачове на турнира първите два сета се играха до шест гейма, а последният се реши чрез "шампионски тайбрек" до десет точки. До този момент всеки сет се провеждаше до четири сета, като напдпреварата при смесените двойки заложи на атракцията, в която доминираха популярните играчи над утвърдените отбори с цел първите да загреят за предстоящия турнир на сингъл без да се преуморят и да получат евентуална контузия.

Финалният сблъсък предложи сериозна динамика динамика. След като Мухова и Меншик спечелиха убедително първия сет с 6:3, Бенчич и Коболи отвърнаха с категорично 6:1 във втората част. В решителния шампионски тайбрек чешкият тандем демонстрира железни нерви и се наложи с 10:6. Връхната точка на мача дойде с мощен ас на 20-годишния Меншик на шампионската точка, който подпечата историческия успех. Победата донесе на чешкия дует и престижния чек от 1 млн долара за шампионите.



Пътят на Мухова и Меншик до трофея мина през оспорвани битки и драматични обрати. Още на полуфинала срещу Мира Андреева и Андрей Рубльов чехите бяха на ръба на отпадането. Те изоставаха с 7-9 точки в шампионския тайбрек, но спасиха два мачбола и реализираха четири поредни точки, за да спечелят с 11-9 и да си осигурят място в спора за титлата.



Невероятният синхрон между опитната Мухова и мощния сервис на Меншик се превърна в печеливша формула, която донесе заслужена първа титла от Големия шлем за чешката двойка в Ню Йорк.

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