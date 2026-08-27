Барселона посреща Билбао с мисъл да не намаля темпото, с което започна

В днешния 27 август (четвъртък) Барселона посреща Атлетик Билбао на стадион "Спотифай Камп Ноу" в отложения мач от първия кръг на испанската Ла Лига. Каталунците стартираха сезона по впечатляващ начин, разгромявайки Елче с 5:0 като гост миналата неделя. От своя страна баските, водени от Един Терзич, претърпяха поражение с 1:3 у дома от Севиля и заемаха 19-о място в подреждането преди този сблъсък.

Барселона заплаши конкурентите още в първия си мач

Това ще бъде първо домакинство за каталунците този сезон. За тях извън сметките поради контузии остават Френки де Йонг и Рууни Барджи. На вратата на Барселона би следвало да застане Жоан Гарсия, а в атака Ханзи Флик се очаква да заложи на Рафиня, Ламин Ямал, Карим Адейеми и Фермин Лопес.

Безумни грешки опорочиха старта на Атлетик Билбао за радост на Севиля

В състава на Атлетик Билбао проблемите са свързани с наказанието на Юри Берчиче и контузиите на Даниел Вивиан и Унай Егилус. На вратата започва Унай Симон, а в предни позиции Един Терзич залага на Иняки Уилямс, Алекс Беренгер, Ойхан Сансет и Горка Гурусета, като Нико Уилямс остава сред резервите.

Историческата статистика между двата тима е в полза на Барселона. В изиграните 246 официални срещи между тях каталунците имат 127 победи срещу 79 за Атлетик Билбао и 40 равенства. В рамките на Ла Лига двата гранда са се изправяли 190 пъти, като Барселона има 98 успеха, а на "Спотифай Камп Ноу" балансът е 84 победи за Барселона в 118 мача.

Последната среща между двата отбора през март 2026 г. завърши с победа 1:0 за Барселона, като каталунците са спечелили последните си пет мача срещу баските във всички турнири.

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