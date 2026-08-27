Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Северна Македония с три контроли срещу Берое преди ЕвроВолей 2026 в София

Северна Македония с три контроли срещу Берое преди ЕвроВолей 2026 в София

  • 27 авг 2026 | 05:39
  • 163
  • 0
Северна Македония с три контроли срещу Берое преди ЕвроВолей 2026 в София

В заключителната фаза от подготовката за участие на ЕвроВолей 2026 мъжкият национален отбор на Северна Македония ще изиграе три контролни мача.

Българският Берое 2016 (Стара Загора) ще бъде спаринг партньор на македонците в периода от 1-и до 4-и септември, съобщава официалния сайт на местната федерация. Срещите ще се проведат в спортен център "Яне Сандански" в Скопие. Предстои треньорите на двата тима да постигнат споразумение дали мачовете ще бъдат отворени за публика, или ще се играят при закрити врата.

Мачовете с Берое ще бъдат отлична възможност за македонските национали да направят финална проверка на формата си преди участието на ЕвроВолей 2026. Те ще играят срещу България в откриващия мач на 9 септември (сряда) в "Арена София".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Мария Кривошийска: Не показахме най-добрия си волейбол, но важен е резултатът

Мария Кривошийска: Не показахме най-добрия си волейбол, но важен е резултатът

  • 26 авг 2026 | 22:42
  • 1378
  • 1
България U20 с драматична победа над Сърбия на евроквалификацията в София

България U20 с драматична победа над Сърбия на евроквалификацията в София

  • 26 авг 2026 | 19:56
  • 2607
  • 4
България с много измъчен пълен обрат срещу Австрия на ЕвроВолей 2026

България с много измъчен пълен обрат срещу Австрия на ЕвроВолей 2026

  • 26 авг 2026 | 19:17
  • 36006
  • 61
Изабел Хаак написа историята с рекордните 52 точки на ЕвроВолей 2026

Изабел Хаак написа историята с рекордните 52 точки на ЕвроВолей 2026

  • 26 авг 2026 | 17:02
  • 2655
  • 0
България гони втори успех на Евроволей 2026

България гони втори успех на Евроволей 2026

  • 26 авг 2026 | 06:41
  • 8623
  • 6
Жасмин Величков: Голяма емоция е да се играе пред българска публика

Жасмин Величков: Голяма емоция е да се играе пред българска публика

  • 25 авг 2026 | 23:29
  • 2112
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата

Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата

  • 26 авг 2026 | 23:50
  • 205891
  • 1798
Веласкес: АЕК беше просто по-добър от нас, страхотно е, че ще играем в Лига Европа

Веласкес: АЕК беше просто по-добър от нас, страхотно е, че ще играем в Лига Европа

  • 27 авг 2026 | 00:33
  • 20704
  • 42
Ето кога Левски ще разбере съперниците си в Лига Европа

Ето кога Левски ще разбере съперниците си в Лига Европа

  • 26 авг 2026 | 23:54
  • 22007
  • 18
Григор Димитров спечели оспорван дуел и стигна финала на квалификациите за US Open

Григор Димитров спечели оспорван дуел и стигна финала на квалификациите за US Open

  • 26 авг 2026 | 22:14
  • 40999
  • 22
Хеттрик на Мбапе и голяма победа белязаха завръщането на Моуриньо на "Бернабеу"

Хеттрик на Мбапе и голяма победа белязаха завръщането на Моуриньо на "Бернабеу"

  • 26 авг 2026 | 23:57
  • 24728
  • 68
България излиза срещу Чехия на ЕвроВолей 2026

България излиза срещу Чехия на ЕвроВолей 2026

  • 27 авг 2026 | 05:17
  • 1069
  • 0