Северна Македония с три контроли срещу Берое преди ЕвроВолей 2026 в София

В заключителната фаза от подготовката за участие на ЕвроВолей 2026 мъжкият национален отбор на Северна Македония ще изиграе три контролни мача.

Българският Берое 2016 (Стара Загора) ще бъде спаринг партньор на македонците в периода от 1-и до 4-и септември, съобщава официалния сайт на местната федерация. Срещите ще се проведат в спортен център "Яне Сандански" в Скопие. Предстои треньорите на двата тима да постигнат споразумение дали мачовете ще бъдат отворени за публика, или ще се играят при закрити врата.

Мачовете с Берое ще бъдат отлична възможност за македонските национали да направят финална проверка на формата си преди участието на ЕвроВолей 2026. Те ще играят срещу България в откриващия мач на 9 септември (сряда) в "Арена София".

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