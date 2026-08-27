Ивайло Иванов свири на Африканското първенство за жени

Най-изявеният български международен съдия в момента Ивайло Иванов се оказа с наряд за Африканското първенство за жени, което се провежда в Найроби (Кения).

Заради факта, че турнирът се явява и олимпийска квалификация, на шампионата са изпратени много неутрални съдии. Освен Иванов от Европа в Кения е и италианецът Андреа Пухер.

До момента Ивайло Иванов беше първи съдия на срещата между Камерун и Гана от първия ден на турнира, завършила с победа за камерунките с 3:0. След това българинът беше втори рефер на Египет - Сенегал, приключил с 3:0 за Египет.

Снимки: CAVB

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