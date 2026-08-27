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Португалия взе сблъсъка с Испания на ЕвроВолей 2026

  • 27 авг 2026 | 05:02
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Португалия взе сблъсъка с Испания на ЕвроВолей 2026

Националният отбор на Португалия постигна първа поредна победа на ЕвроВолей 2026 за жени. Португалките обърнаха и надделяха над Испания с 3:1 (24:26, 25:23, 25:19, 25:20) в 4-ия си мач от Група С на първенството, игран пред едва 300 зрители в залата на Националната гимнастическа арена в Баку (Азербайджан).

Така Португалия има 1 победа, 3 загуби и 3 точки във временното класиране, като все още има шансове да продължи към 1/8-финалите на турнира. Испания пък е без победа и и една единствена спечелена точка до момента, като със сигурност отпада от турнира. Днес (27 август) португалките ще спорят с Румъния от 17,30 часа българско време в последната си среща в групата. И последния двубой на "Ла фурия роха" е с румънския тим, но в петък (28 август) от 14,30 часа.

Юлия Каваленка (2 блока и 53% ефективност в атака - +14) и влязлата като резерва Ана Монтейро (1 ас, 42% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане - +18) забиха по 19 точки за победата на Португалия.

За Испания Ана Ескамия завърши с 22 точки (1 блок, 44% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +12), а Хулия Де Паула Виана се отчете с 15 точки.

Снимки: CEV.EU

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