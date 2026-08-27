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Словакия с първа победа в Гьотеборг

  • 27 авг 2026 | 04:44
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Словакия с първа победа в Гьотеборг

Волейболистките от националния отбор на Словакия записаха първа победа на ЕвроВолей 2026. Състезателките на Мартино Волпини биха без големи затруднения Черна гора с 3:0 (25:21, 25:19, 25:11) в 4-ия си двубой от Група D на турнира, игран пред само около 1000 зрители в зала "Скандинавиум" в Гьотеборг (Швеция).

Така словачките завършиха с 1 победа, 4 загуби и 5 точки в класирането, като запазват единствено минимални теоретични шансове да продължат напред в първенството. Черна гора пък е без победа и без спечелена точка до момента. Днес (27 август) черногорките ще излязат срещу Хърватия в последния си мач от групата от 17,00 часа българско време.

Зузана Шепелова (2 аса, 59% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +14) и Карин Сундерликова (1 ас и 46% ефективност в атака - +13) реализираха по 18 точки за победата на Словакия.

За Черна гора единствената с двуцифров актив беше Николета Перович с 12 точки (34% ефективност в атака - +11).

Снимки: CEV.EU

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