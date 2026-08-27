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Словения напред на ЕвроВолей 2026 след драма срещу Латвия

  • 27 авг 2026 | 04:31
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Словения напред на ЕвроВолей 2026 след драма срещу Латвия

Женският национален отбор на Словения се класира за следващата фаза на ЕвроВолей 2026. Воденият от Алесандро Орефиче тим направи много драматичен пълен обрат от 0:2 до 3:2 (23:25, 19:25, 25:15, 25:13, 15:12) в мач от Група А на турнира, игран пред близо 3300 зрители зала "Синан Ердем" в Истанбул (Турция).

По този начин словенките имат 2 победи, 2 загуби и 5 точки във временното класиране и със сигурност продължават напред към 1/8-финалите на шампионата. Латвия допусна 4-ата поредна загуба, като има само една единствената спечелена точка и вече твърдо отпада от първенството. Днес (27 август) латвийките ще играят срещу Унгария в последния си двубой в групата от 19,00 часа българско време. И Словения ще завърши с унгарките, но в петък (28 август) от 16,00 часа.

Над всички за Словения бе Маша Пуцел с 20 точки (2 блока, 37% ефективност в атака и 26% позитивно посрещане - +15). Саша Планиншеч завърши с 16, а Лорена Лорбер Фийок и Фатумата Сила приключиха с 14 и 13 точки за успеха.

За тима на Латвия Паула Неципорука реализира също 20 точки (4 блока, 3 аса, 35% ефективност в атака и 14% позитивно посрещане - +13), а Марта Левинска и Аня Юрджа завършиха със 17 и 16 точки, но и това се оказа недостатъчно.

Снимки: CEV.EU

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