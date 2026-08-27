Белгия удари Азербайджан в Баку

Женският национален отбор на Белгия постигна 4-а поредна победа на ЕвроВолей 2026. Белгийките биха чисто домакините от Азербайджан с 3:0 (25:19, 25:22, 25:23) в 4-ия си мач от Група С на първенството, игран пред 4650 зрители в залата на Националната гимнастическа арена в Баку.

Белгия е на първо място във временното класиране в групата с 4 победи от 4 мача и 11 точки. Азерките пък са трети с 3 победи, 1 загуби и 8 точки. И двата отбора продължават напред в турнира. Португалия допусна втора поредна загуба и все още е без спечелена точка до момента. Днес (27 август) Белгия ще излезе срещу Нидерландия от 14,30 часа българско време. И последната среща на Азербайджан в групата е с "лалетата", но в петък (28 август) от 17,30 часа.

Брит Ерботс стана най-полезна за Белгия с 22 точки (2 блока, 1 ас, 40% ефективност в атака и 68% позитивно посрещане - +20), а Полин Мартен добави 16 точки (1 блок, 1 ас и 41% ефективност в атака - +14) за победата.

За домакините над всички бе Елисавета Рубан с 19 точки (4 блока, 1 ас, 29% ефективност в атака и 47% позитивно посрещане - +16), а докато Полина Рахимова приключи с 11 точки.

Снимки: CEV.EU

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