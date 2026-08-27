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Турция се справи трудно с Германия на ЕвроВолей 2026

  • 27 авг 2026 | 03:57
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Турция се справи трудно с Германия на ЕвроВолей 2026

Настоящият шампион Турция постигна доста трудна 4-а поредна победа на ЕвроВолей 2026 за жени. Воденият от Даниеле Сантарели тим даде гейм, но се наложи над Германия с 3:1 (25:21, 25:27, 25:20, 25:19) в 4-ата си среща от Група А на шампионата, играна пред близо 16 000 зрители в зала "Синан Ердем" в Истанбул.

По този начин туркините са начело в класирането с 4 победи от 4 мача и 12 точки, а Германия е на 3-о място с 2 победи, 2 загуби и 6 точки. И двата тима вече са сигурни за 1/8-финалите на турнира. Днес (27 август) Бундестимът ще изиграе последния си мач в групата срещу Полша от 16,00 часа българско време. Турция пък ще завърши също срещу "Дружина полска", но в петък (28 август) от 19,00 часа.

Мелиса Варгас отново бе най-полезна за Турция с 23 точки (3 блока, 3 аса и 55% ефективност в атака - +15). Ханде Баладън добави още 17 точки (3 блока, 1 ас, 62% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +13) за победата.

За Германия Лина Алсмайер завърши с 18 точки (42% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +12). Леана Гроцер и Камила Вайцел пък се отчетоха с 15 и 14 точки, но и това не беше достатъчно.

Снимки: CEV.EU

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