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Сърбия си подпечата класирането напред на ЕвроВолей 2026

  • 27 авг 2026 | 03:20
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Сърбия си подпечата класирането напред на ЕвроВолей 2026

Настоящият вицешампион Сърбия си подпечата класирането за следващата фаза на ЕвроВолей 2026 за жени, след като записаха 4-а поредна победа. Момичетата на Зоран Терзич биха категорично Гърция с 3:0 (25:22, 25:13, 25:18) в мач от Група В на турнира, игран пред едва около 500 зрители в залата на Изложбения център "Павилион Пи" в Бърно.

Така сръбската "репрезентация" е еднолично начело във временното класиране с 4 победи от 4 мача и 12 точки. Гърция пък завършва в групата с 3 победи, 2 загуба и 8 точки. И двата тима вече са сигурни за 1/8-финалите на първенството.

Днес (27 август) Сърбия ще играе с Украйна в последната си среща от групата. Двубоят е от 17,00 часа българско време.

Над всички за Сърбия бе звездата на тима Тияна Бошкович с 20 точки (1 блок, 2 аса и 55% ефективност в атака - +16) за победата. Александра Ужелац и Хена Куртагич добавиха по още 12 точки за успеха.

За Гърция Марта Антули (3 аса и 35% ефективност в атака - +9) и Ефросини Бакодиму (1 блок, 31% ефективност в атака и 61% позитивно посрещане - +3) реализираха 12 и 10 точки.

Снимки: CEV.EU

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