Аржентина спечели гейм с 50:48, но Полша стигна до пълен обрат

В мача Полша - Аржентина беше поставен още един рекорд в Лигата на нациите.

Лидерът в световната ранглиста Полша постигна пълен обрат до 3:1 (48:50, 26:24, 25:19, 25:20) в Гливице (Полша).

Отборите играха до резултат 50:48, значително надминавайки предишния рекорд във VNL.

През 2024 година Турция спечели гейм срещу Германия с 44:42. Поляците губеха с 22:24, но спасиха два геймбола, а след това още 10! Аржентинците изравниха резултата 14 пъти. Този маратон приключи, след като аржентинците парираха атака на Вилфредо Леон, а след това Мартин Рамос отбеляза при контраатака.

Първият гейм продължи точно 59 минути!

Вилфредо Леон реализира 15 точки в първия гейм и постигна 65% ефективност в атака (13/20). Мануел Армоа записа 10 точки за Аржентина.

Между другото, Леон не позволи играта да се проточи в края на втория гейм, слад като заби ас точно в Армоа. Ако Аржентина беше спечелила втория гейм, поляците щяха да имат трудности, но както се оказа, те уверено взеха следващите два гейма.

Вилфредо Леон заби 26 точки (2 аса, 3 блока) за успеха на Полша.

Бартоломей Боландж добави 17 точки (1 ас, 1 блок).

Мануел Армоа заби 23 точки за Аржентина.

Ян Мартинес Франки (1 ас, 1 блок) и Мартин Рамос (1 ас, 2 блока) добавиха по 16 точки.

Така Полша е трети във временното класиране с актив от 17 точки (6 победи, 2 загуби) след 4 поредни победи на турнира в Гливице.

Аржентина допусна загуба №6 и с актив от 7 точки (2 победи, 6 загуби) е на 15-о място.

Следващият двубой на световният №1 Полша е на 15 юли от 20:00 часа срещу България в Чикаго.

ПОЛША - АРЖЕНТИНА 3:1 (48:50, 26:24, 25:19, 25:20)

ПОЛША: Марчин Коменда 2, Кевин Сасак 8, Вилфредо Леон 28, Александер Сливка 6, Якуб Новак 8, Бартоломей Лемански 7 - Якуб Попивчак-либеро (Максимилиан Граниечни-либеро, Миколай Савицки 1, Артур Шалпук 3, Бартоломей Боландж 17, Шимон Якубишчак 5)

Старши треньор: НИКОЛА ГЪРБИЧ

АРЖЕНТИНА: Лучано Де Чеко 6, Херман Гомес 8, Мануел Армоа 23, ян Франки Мартинес, Хоакин Галего 8, Мартин Рамос 16 - Франки Масимино-либеро (Матиас Санчес, Агустин Лосер, Матиас Хираудо 1, Лусиано Висентин 10, фаусто Диас)

Старши треньор: ФАБИАН УГО МУРАСО.

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