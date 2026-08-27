Федерика Бриньоне след операцията: Още няколко дни с патерици и ще започна отново тренировки

След операцията на лявото си коляно Федерика Бриньоне заяви, че състоянието ѝ е нормализирано. Тя стана двукратна олимпийска шампионка по ски алпийски дисциплини през 2026 г., само десет месеца след тежка контузия, предаде АФП.

"Операцията премина успешно, всички метални импланти бяха отстранени, коляното е напълно чисто и се чувствам добре. Още няколко дни с патерици и ще започна отново физическите тренировки", написа Бриньоне в каналите на социалните си мрежи.

Нова операция на Федерика Бриньоне

Откакто възобнови тренировките на ски, 36-годишната Бриньоне изпитваше болки в лявото коляно, което беше сериозно контузено през април 2025 г. по време на италианското първенство. Медицинският екип на Италианската федерация по зимни спортове взе решение за нова операция, за да бъдат отстранени пластините и имплантите, поставени през април 2025 г. с цел стабилизиране на фрактурата. По време на операцията хирургът установи освен това, че предната кръстна връзка не се нуждае от интервенция.

Сезон 2026/27 по алпийски ски започва в края на октомври в Зьолден (Австрия), а кулминацията – Световното първенство през 2027 г. в Кран-Монтана (Швейцария) – е насрочена за началото на февруари.

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