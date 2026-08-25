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Нова операция на Федерика Бриньоне

  • 25 авг 2026 | 12:25
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Една от големите звезди на съвременните алпийски ски – Федерика Бриньоне ще бъде оперирана отново. Интервенцията е днес, за което самата състезателка съобщи в социалните мрежи.

"Състоянието на крака ми продължава да се подобрява, но за съжаление все още изпитвам болка при определени движения и по време на каране на ски. Поради тази причина с медицинския екип решихме да пристъпим към хирургическа интервенция. Основната цел е да се премахне пластината и да се почисти зоната, като същевременно е възможно да се наложи намеса и по отношение на менискуса. Окончателното решение за това ще бъде взето по време на самата операция днес следобед“, написа Феде.

Федерика Бриньоне получи сериозна контузия през април 2025 година по време на втория манш на гигантския слалом на италианското първенство. Тя напусна пистата с многофрагментна сложна фрактура на тибиалното плато и главата на фибуларната кост, както и разкъсана предна кръстна връзка и медиална капсулна връзка на левия крак. През юли миналата година тя претърпя друга операция за оценка на състоянието на ставата, близо четири месеца след първоначалната процедура. Миналия февруари Федерика беше безспорната звезда на Олимпийските игри Милано-Кортина, където спечели два златни медала в супергигантския слалом и гигантския слалом. По това време тя обясни, че ще се върне към състезанията само ако физическото ѝ състояние го позволи след операцията.

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