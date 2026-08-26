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УЕФА оттегля заплахата за бойкот на турнирите на ФИФА

  • 26 авг 2026 | 20:52
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УЕФА оттегля заплахата за бойкот на турнирите на ФИФА

Европейската футболна асоциация (УЕФА) се очаква да оттегли заплахата си за бойкот на организираните от ФИФА турнири, след като е получила уверения, че международната централа няма да действа по плановете за продажба на дялове от световни първенства и други състезания. Това съобщиха за "Ройтерс" източници, запознати с разговорите между двете страни.

Ходът идва след решението на ФИФА да оттегли предложението, което предизвика съпротива от членките на УЕФА и други конфедерации.  Очаква се в четвъртък представителите на УЕФА в разговорите да уведомят Изпълнителния комитет и президентите на повечето федерации, че условията за прекратяване на планирания бойкот са изпълнени. Европейската асоциация е настоявала както за оттегляне на плана на ФИФА, така и за уверения, че това няма да се случи отново.

Бойкотът ще бъде отменен, но УЕФА ще продължи кампанията си срещу президента на ФИФА Джани Инфантино, твърдят източниците на "Ройтерс". Ситуацията ще бъде дискутирана по време на срещата в Монако в четвъртък, когато ще бъде теглен и жребият за Шампионската лига. 

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