УЕФА оттегля заплахата за бойкот на турнирите на ФИФА

Европейската футболна асоциация (УЕФА) се очаква да оттегли заплахата си за бойкот на организираните от ФИФА турнири, след като е получила уверения, че международната централа няма да действа по плановете за продажба на дялове от световни първенства и други състезания. Това съобщиха за "Ройтерс" източници, запознати с разговорите между двете страни.

Ходът идва след решението на ФИФА да оттегли предложението, което предизвика съпротива от членките на УЕФА и други конфедерации. Очаква се в четвъртък представителите на УЕФА в разговорите да уведомят Изпълнителния комитет и президентите на повечето федерации, че условията за прекратяване на планирания бойкот са изпълнени. Европейската асоциация е настоявала както за оттегляне на плана на ФИФА, така и за уверения, че това няма да се случи отново.

UEFA are set to drop their threat of boycotting Fifa competitions.



They have received assurances there will be no repeat of Gianni Infantino's plan to sell stakes in the World Cup to private investors, BBC Sport has been told.



The matter will be discussed at a meeting of UEFA's… pic.twitter.com/tLvSvSmwA6 — BBC Sport (@BBCSport) August 26, 2026

Бойкотът ще бъде отменен, но УЕФА ще продължи кампанията си срещу президента на ФИФА Джани Инфантино, твърдят източниците на "Ройтерс". Ситуацията ще бъде дискутирана по време на срещата в Монако в четвъртък, когато ще бъде теглен и жребият за Шампионската лига.

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