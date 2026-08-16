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Селби преследва четвърта титла в Китай

  • 16 авг 2026 | 11:45
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Селби преследва четвърта титла в Китай

Марк Селби се класира за първия си ранкинг финал в Китай от осем години насам, след като победи Стюърт Бингам с 6-2 и си уреди сблъсък с Нопон Саенгкам на Откритото първенство по снукър на Китай (China Open) в Тайюан.

Селби е на прага да се превърне в първия играч, печелил China Open четири пъти, след като преди това вдигна трофея през 2015, 2017 и 2018 г., а в момента дели първото място с Марк Уилямс с по три титли. В неделя той ще се изправи срещу аутсайдера Саенгкам, под номер 45 в световната ранглиста, във формат от максимум 19 фрейма, като заложени са трофеят и голямата награда от 250 000 паунда. Разликата в опита си проличава от факта, че Саенгкам ще се бори за първата си ранкинг титла, докато Селби ще търси своята 26-а, което би го изравнило с Нийл Робъртсън на седмото място във вечната ранглиста.

Показвайки знаци за формата, която му донесе четири световни титли в най-силните му години между 2014 и 2021 г., Селби е загубил едва седем фрейма в четири мача тази седмица по пътя към финала. 43-годишният англичанин остава устремен към първа ранкинг титла след Откритото първенство на Обединеното кралство през миналия декември и се класира за своя 39-и ранкинг финал — първият му в Далечния изток след победата на Шампионата на Китай през 2018 г.

В момента на девето място в ранглистата, Селби ще се изкачи до седмо, ако загуби финала, и до пето, ако спечели, а евентуална победа би го включила и в борбата за първото място в света след Wuhan Open.

Селби взе откриващия фрейм със серии от 41 и 34 точки, преди Бингам да изравни със 130 — удвоявайки бройката си от сенчъри брейкове на турнира. Серия от 74 точки върна преднината на Селби, той имаше шанс за резултатен брейк и в следващия фрейм, но загуби позиция на 14 точки, а Бингам го взе със серии от 36 и 42 за 2-2.

След интервала Селби си върна аванса със 102 точки — неговият четвърти сенчъри брейк в турнира. В шестия фрейм Бингам изоставаше с 46-22, когато рискува с комбинация (плант) по червена топка към ъгловия джоб и пропусна, подарявайки на съперника си шанса да дръпне с 4-2. Селби се справи по-добре в накъсания седми фрейм, за да увеличи преднината си, и приключи мача в следващия със серия от 72 точки.

„Тази вечер играх добре, не колкото вчера, но не направих и много грешки“, каза Селби. „Стюърт изглеждаше добре до 2-2, но след това късметът не беше на негова страна. Изглежда се възползвам от грешките на съперниците си, а това е задължително, ако искаш да се бориш за трофеи. През цялата седмица удрях топката добре, чувствах се отлично на тренировъчната маса и имах вяра в себе си там край зеленото сукно.“

„Нопон е на финала с причина — той играе много добре и победи Джъд, Рони, Шон Мърфи и Джоу Юелун. Ще бъде трудно. Играх срещу него на Световното първенство през 2020 г. и го победих с 13-12 — той игра невероятно в трите сесии, така че очаквам нещо подобно. Ще дам всичко от себе си, както правя във всеки мач. Страхотно е отново да съм на финал тук в Китай.“

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