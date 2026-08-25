Нов треньор ще преподава билярд и снукър в Пловдив

Най-утвърденият български специалист Братислав Кръстев проведе успешен курс на Желязко Бахчеванов, който получи треньорски лиценз към Българска снукър федерация.

Кръстев е сред най-опитните и дълголетни треньори в Европа с почти 20-годишен опит. Той е главен асистент на главния треньор на Европейската билярд и снукър асоциация Пи Джей Нолан. Освен с треньорската си работа с професионалисти, той провежда обучения в Национална снукър академия, където е базиран от отварянето ѝ преди 4 години.

Кръстев се занимава и с организациите на международни турнири в България като Балканското първенство, Sofia International Open и Q-Tour турнирите у нас. Освен тях, на наша територия се провеждат световни и европейски първенства. София ще бъде домакин на Европейско първенство за жени, ветерани, отбори и хора с увреждания от 9 до 24 септември.

Българска снукър федерация пожелава професионални успехи на Желязко Бахчеванов, който ще провежда тренировки в Пловдив по билярд и снукър!

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